Меган Маркл заподозрили в третьей беременности

Герцогиня Маркл дала повод для слухов о новой беременности
Emma McIntyre/Getty Images for Baby2Baby

Герцогиня Сассекская, жена британского принца Гарри Меган Маркл дала повод для слухов о новой беременности. В этом ее заподозрили после нового выхода в свет на благотворительный гала-вечер Baby2Baby 2025.

44-летняя актриса и герцогиня для этого появления на публике выбрала закрытый образ, состоящий из черной водолазки и длинной юбки в тон.

Пользователям сети показалось, что за черным цветом Маркл прячет округлившийся живот. В комментариях в социальных сетях они напомнили, что в начале октября на Неделе моды в Париже Маркл появилась в свободном черном платье Balenciaga, а в недавнем видео, опубликованном в личном блоге герцогов Сассекских. В ролике, где знаменитость радуется победе баскетбольной команды, решили комментаторы, ее живот выглядит больше обычного.

Накануне сообщалось, что Меган Маркл возвращается к актерской карьере спустя восемь лет после ухода из киноиндустрии.

Ранее было раскрыто отношение к Гарри и Меган Маркл в Голливуде.

