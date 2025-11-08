На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Icegergert перед скандалом поднял цену на свои концерты до 7 млн рублей

Shot: рэпер Icegergert увеличил свой гонорар вдвое
iceicegergert/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Рэпер Icegergert (настоящее имя Георгий Гергерт) перед скандальным выступлением рекордно поднял гонорар за свои шоу. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, летом Гергерт был готов выступать за 3,5 млн рублей, однако недавно увеличил цену за концерты вдвое и теперь просит 7 млн рублей.

До этого московская прокуратура сообщила, что Icegergert грозит административный арест до 15 суток из-за административного дела, которое в отношении него возбудили за экстремистский выкрик во время выступления.

Ему вменяют публичное демонстрирование атрибутики экстремистской организации.

На спорное видео с московского концерта Icegergert обратила внимание глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Она расценила слова «Жизнь ворам!» как открытую пропаганду криминальной субкультуры.

Ранее Icegergert извинился за свой выкрик.

