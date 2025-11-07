Протеже Киркорова призвали перестать «кукарекать» в бессмысленных песнях

Певица Цыганова посоветовала Овсянниковой не кукарекать, а бороться за ценности

Певица Виктория Цыганова обрушилась с критикой на молодых исполнителей, заявив, что они забывают о традиционных ценностях, а их творчество зачастую плохо влияет на детей и подростков. В беседе с Общественной Службой Новостей она выделила Марго Овсянникову, которую называют протеже Филиппа Киркорова, заявив, что она выпускает песни без смысла ради эпатажа.

Цыганова убеждена, что такие певцы, как Овсянникова, позволяют себе выпускать слишком экстравагантные хиты без смысла, забывая, в какой стране живут и занимаются творчеством.

«Считаю своим долгом напомнить, в том числе и «кукарекающим» певицам, что мир духовен и борьбу за ценности никто не отменял», — подчеркнула артистка.

По ее мнению, начинающие исполнители с чрезмерно эпатирующим стилем и нестандартной музыкой оказывают деструктивное влияние на подрастающее поколение.

До этого Цыганова раскритиковала международный конкурс «Интервидение», финал которого прошел в России 20 сентября, не смог стать достойной альтернативой «Евровидению». По ее мнению, организаторы провели некачественный отбор вокалистов, послав на конкурс «людей с какой-то самодеятельностью».

Также недавно артистка поддержала коллегу Митю Фомина, против которого инициировали судебное разбирательство из-за нарушения авторских прав. Она возмутилась судебными разбирательствами в отношении артистов, которые открыто проявляют свою патриотическую позицию, в то время как «Шнур безнаказанно матерится со сцены, а Крид устраивает разврат перед детьми».

Ранее Цыганова обвинила россиян в акции в поддержку Украины из-за песни Монеточки (признана в РФ иностранным агентом).