На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Протеже Киркорова призвали перестать «кукарекать» в бессмысленных песнях

Певица Цыганова посоветовала Овсянниковой не кукарекать, а бороться за ценности
true
true
true
close
Константин Михальчевский/РИА Новости

Певица Виктория Цыганова обрушилась с критикой на молодых исполнителей, заявив, что они забывают о традиционных ценностях, а их творчество зачастую плохо влияет на детей и подростков. В беседе с Общественной Службой Новостей она выделила Марго Овсянникову, которую называют протеже Филиппа Киркорова, заявив, что она выпускает песни без смысла ради эпатажа.

Цыганова убеждена, что такие певцы, как Овсянникова, позволяют себе выпускать слишком экстравагантные хиты без смысла, забывая, в какой стране живут и занимаются творчеством.

«Считаю своим долгом напомнить, в том числе и «кукарекающим» певицам, что мир духовен и борьбу за ценности никто не отменял», — подчеркнула артистка.

По ее мнению, начинающие исполнители с чрезмерно эпатирующим стилем и нестандартной музыкой оказывают деструктивное влияние на подрастающее поколение.

До этого Цыганова раскритиковала международный конкурс «Интервидение», финал которого прошел в России 20 сентября, не смог стать достойной альтернативой «Евровидению». По ее мнению, организаторы провели некачественный отбор вокалистов, послав на конкурс «людей с какой-то самодеятельностью».

Также недавно артистка поддержала коллегу Митю Фомина, против которого инициировали судебное разбирательство из-за нарушения авторских прав. Она возмутилась судебными разбирательствами в отношении артистов, которые открыто проявляют свою патриотическую позицию, в то время как «Шнур безнаказанно матерится со сцены, а Крид устраивает разврат перед детьми».

Ранее Цыганова обвинила россиян в акции в поддержку Украины из-за песни Монеточки (признана в РФ иностранным агентом).

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами