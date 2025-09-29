На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Цыганова обвинила россиян в акции в поддержку Украины из-за песни Монеточки

Певица Цыганова обвинила Монеточку в спонсировании ВСУ
monetochkaliska/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Виктория Цыганова в Telegram-канале раскритиковала россиян за исполнение песни Монеточки (признана в РФ иностранным агентом) (Елизавета Гырдымова – настоящее имя) на Сенной площади в Санкт-Петербурге.

Цыганова возмутилась песне Монеточки, в которой есть строки «Ты солдат, и на какой бы ты ни бился войне, прости, я буду на другой стороне». Артистка считает, что коллеге «омерзительны российские солдаты». Она назвала Гырдымову «русофобкой-релоканткой, которая выражает ненависть к бойцам ВС РФ».

«На первый взгляд может показаться, что песня просто о неприятии войны и насилия. Но достоверно известно, что беглая певица-иноагент донатит ВСУ и неприязнь испытывает только к российским военным», — утверждает исполнительница.

Цыганова не понимает, как возможно то, что на улицах Санкт-Петербурга поют песни Монеточки. Она считает такое выступление настоящей акцией в поддержку Украины, замаскированной под уличный концерт.

«Два разных мира: пока ракеты «Хаймарс» летят на приграничные территории, в Питере молодежь устраивает антивоенные демонстрации, оскорбляющие военных», — заявила певица.

Ранее Монеточка погасила долг по административному штрафу.

