Цыганова об «Интервидении»: «Не конкурс вокалистов, а сомнительная тусовка»

Певица Вика Цыганова заявила, что международный конкурс «Интервидение», финал которого прошел в России 20 сентября, не смог стать достойной альтернативой «Евровидению». Ее слова передает URA.ru.

По словам Цыгановой, организаторы и участники «Интервидения» провели некачественный отбор вокалистов, послав на конкурс «людей с какой-то самодеятельностью». Особое возмущение у певицы вызвала представительница Бразилии, которая, по словам Цыгановой, «ни в одну ноту не попала».

«Неужели во всей Бразилии не нашлось вокалистов? <…> А ведь это конкурс вокалистов, и должны показать хорошие данные. Обидно даже за страны, как будто была специально подстава со стороны тех людей, которые отбирали артистов», — возмутилась она.

Среди достойных исполнителей Цыганова отметила представительницу Катара Дану Аль-Мир, трио NOMAD из Кыргызстана и Ернара Садирбаева из Казахстана.

Победителя конкурса — представителя Вьетнама Дыка Фука — певица раскритиковала за образ с накрашенными губами, что, по ее мнению, не соответствует традиционным ценностям, которые планировалось транслировать на конкурсе.

«Этот конкурс будет интересен и полезен, если будет желание победить и продемонстрировать то, что говорит Владимир Владимирович Путин: духовные скрепы, наши корни, веру, нашу Родину. А здесь по итогу получилась сомнительная тусовка, на которую затащили еще и Shaman», — подчеркнула артистка.

Финал конкурса «Интервидение — 2025» прошел 20 сентября в Москве. Победителем стал Дык Фук из Вьетнама. Артист забрал главный приз — хрустальный кубок и 30 миллионов рублей.

Накануне Фадеев раскритиковал выступление Ярослава Дронова (Shaman) на международном конкурсе «Интервидение». По его словам Фадеева, шоу певца не соответствовало требованиям композиции, которая нуждалась в максимальной концентрации и физиологическом спокойствии артиста. Он признался, что разочарован.

Ранее сообщалось, что в МИД встали на защиту Shaman перед Фадеевым.