Цыганова о проблеме патриотизма в России: «Заезжие негры-рэперы пропагандируют наркоманию»

Певица Вика Цыганова заявила, что в России душат и уничтожают патриотов
Константин Михальчевский/РИА Новости

Певица Вика Цыганова поддержала в Telegram-канале коллегу Митю Фомина, против которого накануне инициировали судебное разбирательство из-за нарушения авторских прав.

11 октября стало известно, что лейблы «Национальное музыкальное издательство» и «Первое музыкальное издательство» подали иск против экс-фронтмена группы Hi-Fi. Причиной стала выложенная в интернет запись с концерта, на которой певец исполнил Фомин «Моя Москва» и «Темная ночь» на одном из патриотических концертов.

Цыганова в Telegram-канале возмутилась тем, что в России подвергаются судебным разбирательствам артисты, которые открыто проявляют свою патриотическую позицию. В то же время, отметила она, наказания избегают более «скандальные» представители шоу-бизнеса.

«Патриотам после концертов многотысячные иски прилетают, зато Шнур безнаказанно матерится со сцены, Крид устраивает разврат перед детьми, а заезжие негры-рэперы вообще алкоголизм и наркоманию пропагандируют», — заявила певица.

Исполнительница хита «Офицеры» выразила мнение, что в России уничтожают и душат тех, кто любит родину.

«Есть ли у нас в стране вообще какая-то идеология? Люди, курирующие темы патриотизма, СВО и воспитания молодежи, как считают, это нормально? Мы уже не понимаем», — задалась вопросом она.

Ранее стало известно, что треш-стример Скутин арестован после плевка в символ Победы.

