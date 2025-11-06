Звезда «Мажора» снялась в фильме по книге «К себе нежно»

Актриса Карина Разумовская исполнила главную роль в экранизации книги-бестселлера Ольги Примаченко «К себе нежно». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Кинопоиска.

Разумовская наиболее известна по ролям в проектах «Трасса», «Мажор», «Адъютанты любви» и «Обратная сторона Луны». Артистка сыграет отоларинголога-хирурга Надю, которая к 40 годам понимает, что ничего не знает о себе. Она находится в разводе и воспитывает дочь Оливию. По сюжету, в жизни героини возникают шесть «уроков нежности», каждый из которых поможет ей снова обрести себя.

Картина выйдет в кинотеатрах 2 апреля 2026 года. Режиссером фильма выступил Иван Китаев. За сценарий отвечала Дарья Грацевич, ранее работавшая над сериалами «Измены» и «Черное облако», а также дилогией «Холоп».

В ролях: Артем Ткаченко, Пелагея Невзорова, Ольга Медынич, Людмила Артемьева, Алиса Конашенкова, Леонид Бичевин, Александра Велескевич, Елена Махова, Владислав Ценёв, Василий Бриченко.

«К себе нежно» — книга о самоподдержке в сложный период, способы которой автор предлагает читателю через личные истории о разводе, потере дома и работы. Книга вышла в 2020 году и стала бестселлером, тираж печатного издания превысил 1 миллион экземпляров, еще 500 тысяч были проданы в аудио- и электронной версиях.

