Александр Петров сыграет главную роль в сериале про маньяка

Актер Александр Петров снимется в третьем сезоне «Фишера»
Wink

Актер Александр Петров сыграет главную роль в третьем сезоне сериала «Фишер» — «После Фишера. Инквизитор». Об этом «Газете.Ru» сообщил онлайн-кинотеатр Wink.

Петров исполнит роль следователя Терехова. Актер признался, что рад и горд стать частью вселенной детективной картины.

«Конечно, это накладывает определенную ответственность, которой я никогда не боялся. Наоборот, чем ее больше, тем мне интереснее. Это и есть одна из задач профессии, с вызовами и возможностями, для того чтобы создавать новые ответвления, вселенные, и чтобы, грубо говоря, практически с нуля зрители влюблялись в новых персонажей», — поделился артист.

Сюжет нового сезона пройдет в маленьком алтайском городе на границе с тайгой. В нем сотрудники правоохранительных органов будут расследовать преступления барнаульского маньяка.
Режиссер картины — Ольга Френкель. В картине также сыграют Юлия Снигирь и Полина Гухман.

29 мая начался второй сезон триллера «Фишер» — с подзаголовком «Затмение». В новых сериях герои Ивана Янковского и Александра Яценко, к которым присоединилась Ирина Старшенбаум, ловят маньяка в южном курортном городке.

Ранее Погребняк уличила депутата Госдумы в краже ее идеи.

