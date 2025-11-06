Мать новоизбранного мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани, Мира Наир, возглавляла жюри международного конкурса на кинофестивале «Послание к человеку» в Санкт-Петербурге в 2013 году. Об этом сообщает Daily Storm.

Издание отмечает, что Наир была «любительницей» режиссера Андрея Тарковского, чьи фильмы оказали на нее наибольшее влияние среди других работ отечественных кинематографистов. После просмотра «Иванова детства» она решила ознакомиться с полным творчеством мастера.

Кроме того, Мира Наир упоминала, что посмотрела дебютную картину Андрея Кончаловского «Первый учитель», а также фильм «Такси-блюз» Павла Лунгина.

Daily Storm подчеркивает, что Мира Наир уже давно интересуется российским кинематографом: еще в 1990 году на Каннском кинофестивале она встречалась с Алексеем Германом, которого позднее охарактеризовала как «номенклатурного режиссера, которого распадающееся советское правительство отправило в Канны, чтобы российское кино осталось без призов».

4 ноября 34-летний Мамдани победил на выборах главы Нью-Йорка, набрав более 50% голосов. В своей предвыборной программе он обещал поднять налоги для богатых жителей города и резко критиковал действия Израиля в отношении Палестины. Противники Мамдани считают, что он мечтает, чтобы город жил по законам шариата.

