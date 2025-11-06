На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мать новоизбранного мэра Нью‑Йорка оказалась фанаткой Тарковского

Мать нового мэра Нью‑Йорка Мамдани Миру Наир назвали любительницей Тарковского
true
true
true
close
Мосфильм

Мать новоизбранного мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани, Мира Наир, возглавляла жюри международного конкурса на кинофестивале «Послание к человеку» в Санкт-Петербурге в 2013 году. Об этом сообщает Daily Storm.

Издание отмечает, что Наир была «любительницей» режиссера Андрея Тарковского, чьи фильмы оказали на нее наибольшее влияние среди других работ отечественных кинематографистов. После просмотра «Иванова детства» она решила ознакомиться с полным творчеством мастера.

Кроме того, Мира Наир упоминала, что посмотрела дебютную картину Андрея Кончаловского «Первый учитель», а также фильм «Такси-блюз» Павла Лунгина.

Daily Storm подчеркивает, что Мира Наир уже давно интересуется российским кинематографом: еще в 1990 году на Каннском кинофестивале она встречалась с Алексеем Германом, которого позднее охарактеризовала как «номенклатурного режиссера, которого распадающееся советское правительство отправило в Канны, чтобы российское кино осталось без призов».

4 ноября 34-летний Мамдани победил на выборах главы Нью-Йорка, набрав более 50% голосов. В своей предвыборной программе он обещал поднять налоги для богатых жителей города и резко критиковал действия Израиля в отношении Палестины. Противники Мамдани считают, что он мечтает, чтобы город жил по законам шариата.

Ранее сообщалось, что Швейцария хочет включить йодль в список ЮНЕСКО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами