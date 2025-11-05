«И да, мы сплетничали»: Штурм — о встречах с Юрием Николаевым

Певица Наталья Штурм в своем Telegram-канале поделилась воспоминаниями о совместной работе и личных встречах с телеведущим Юрием Николаевым.

Штурм упомянула, что участвовала в программах Николаева «Утренняя почта» и «Утренняя звезда», а также виделась со знаменитостью на светских мероприятиях, включая концерты и казино.

«Юра всегда говорил мне много теплых слов. И да, мы сплетничали, ну а как иначе. Он все знал, и я ему доверяла», — написала исполнительница.

Артистка отметила, что в те годы профессиональная среда, несмотря на все сложности, отличалась дружелюбием. Штурм с грустью добавила: «Сейчас и поговорить‑то не с кем, без опаски разглашения».

«Покойся с миром, Юрочка! Твое имя навсегда вписано в историю советского и российского телевидения», — заключила она.

Народного артиста России Юрия Николаева — ведущего программ «Утренняя звезда» и «Спокойной ночи, малыши!» — не стало в возрасте 76 лет. Об этом сообщил Николай Цискаридзе: «Как горько! Светлая память».

Как до этого информировали СМИ, утром 4 ноября ведущему стало плохо, и его госпитализировали. Причиной трагедии был назван рак. Согласно «СтарХиту», впервые онкологическое заболевание у Николаева обнаружили в нулевые.

Подробнее о творческом пути и жизни Юрия Николаева — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Григорий Лепс вспомнил, что Николаев был человеком с широкой и открытой душой