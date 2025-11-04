«Вы ничего не кушаете?»: дочь певца Маликова заподозрили в анорексии

25-летнюю Стефанию Маликову, дочь певца Дмитрия Маликова, заподозрили в анорексии. Об этом сообщает Super. ru в своем Telegram-канале.

Причиной стал ролик, снятый во время тренировки девушки: на видео у Маликовой отчетливо выделяются накачанные мышцы рук и пресса.

Super. ru отмечает, что не все поклонники оценили спортивную форму девушки. В сети высказали предположения о ее возможном расстройстве пищевого поведения, заметив «выпирающие кости» Маликовой.

«Божечки, какая худенькая. Тоненькая совсем. Вы ничего не кушаете?»; «Ужас, не показывайте лучше. А то молодые девушки подумают, что это норма и начнут худеть», — написали под постом.

При этом большая часть интернет-пользователей восхитилась дочерью певца. Фанаты отметили, что публикации знаменитости мотивируют.

Стефания Маликова является дипломированным журналистом-международником, она окончила МГИМО в 2021 году, но по специальности не работает. В 2020 году Маликова объявила о запуске своего бренда одежды — DressByStesha, а через два года открыла бутик в центре Москвы, осуществив «самую большую мечту».

