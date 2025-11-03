На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Психолог назвала неожиданную перспективу брака Джигана и Самойловой

Психолог Абравитова: Джиган и Самойлова будут бесконечно разводиться и жениться
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Клинический психолог Марианна Абравитова назвала неожиданную перспективу брака рэпера Джигана и блогерши Оксаны Самойловой. Специалистку цитирует «Пятый канал».

По словам Абравитовой, Джиган и Самойлова могут помириться, потому что и раньше почти доходили до суда — а значит, будут бесконечно разводиться и жениться снова. Эксперт отметила, что желание извиниться перед женой для рэпера нормально.

«Он уже выстроил с Оксаной такие отношения, что он постоянно должен просить прощения… Но я так понимаю, что простое прощение уже не помогло, поэтому пришлось песню сочинить», — говорит Абравитова.

Психолог обратила внимание на то, что дДля Джигана Оксана — не только жена и мать его детей, но «собственная мать» — как будто артист еще один ребенок в большой семье.

9 октября стало известно, что Оксана Самойлова подала на развод с Джиганом — соответствующий иск появился в картотеке судов 6 октября. Блогерша и рэпер пока не комментировали информацию. У знаменитостей есть четверо детей: 14-летняя Ариела, 11-летняя Лея, восьмилетняя Майя и пятилетний Давид.

28 октября должно было состояться техническое заседание для обсуждения деталей развода. Рэпер в зал суда не явился. Самойлова рассказала журналистам, что не виделась с Джиганом с сентября.

Ранее адвокат Джигана заявил о желании рэпера помириться с Оксаной Самойловой.

