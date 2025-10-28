На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Адвокат Джигана заявил о желании рэпера помириться с Оксаной Самойловой

Адвокат Жорин заявил, что Джиган хочет помириться с Оксаной Самойловой
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Рэпер Джиган (Денис Устименко) подал ходатайство о предоставлении трех месяцев на примирение с женой Оксаной Самойловой. Об этом «Газете.Ru» рассказал его адвокат Сергей Жорин.

«Сегодня мы заявили ходатайство о предоставлении срока на примирение. Это ходатайство будет рассмотрено 17 ноября в судебном заседании. Мы просим предоставить срок на примирение три месяца. И, наверное, это все, что я могу сказать на данной стадии. Что касается явки или неявки самих истцов и ответчиков на заседание, — это их право. Стороны могут являться, стороны могут не являться. Их интересы представляют профессиональные участники, юристы, адвокаты. Поэтому это право каждой из сторон лично участвовать или не участвовать. Будет ли Денис участвовать лично на следующих заседаниях, я сказать сейчас затрудняюсь, но я не исключаю такое положение дел», — сказал он.

9 октября стало известно, что Оксана Самойлова подала на развод с Джиганом — соответствующий иск появился в картотеке судов 6 октября. Блогерша и рэпер пока не комментировали информацию. У знаменитостей есть четверо детей: 14-летняя Ариела, 11-летняя Лея, восьмилетняя Майя и пятилетний Давид.

28 октября должно было состояться техническое заседание для обсуждения деталей развода. Рэпер в зал суда не явился. Самойлова рассказала журналистам, что не виделась с Джиганом с сентября.

Известно, что мировой судья в Москве 30 октября проведет предварительное заседание по иску о расторжении брака между Самойловой и Джиганом. На предварительной беседе будут решены процедурные вопросы, после чего будет назначено основное рассмотрение иска по существу.

Ранее Самойлова сменила имидж после новости о разводе с Джиганом.

