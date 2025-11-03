На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Москва становится домом»: Бикович мечтает о семейном очаге в столице России

Актер Милош Бикович заявил, что планирует переехать в Москву с семьей
true
true
true
close
Роскино

Сербский актер Милош Бикович заявил, что теперь воспринимает Москву не просто как место работы, а как свой дом. Об этом он рассказал в интервью с Мадонной Мур на YouTube.

«Часто бываю в Москве: примерно 60 % времени я провожу здесь. Она все больше и больше становится мне как дом и меньше — просто работа», — высказался артист.

По словам Биковича, на данный момент он живет в Белграде, но уже думает о переезде.

«Надеюсь, что скоро у меня появится семейный очаг в Москве. И только сейчас я начал думать о том, чтобы жить здесь с семьей», — сказал он.

10 января стало известно, что Бикович стал отцом. У него родился сын. Актер женат на сербской модели Иване Малич, с которой состоит в отношениях с 2022 года.

Карьера Милоша Биковича в России началась в 2014 году после работы в фильме «Солнечный удар» Никиты Михалкова. Среди значимых его работ: роль Гриши в комедии «Холоп» Клима Шипенко, главная роль в сериале «Магомаев» и участие в проекте «Вызов», съемки которого частично произошли в космосе.

Ранее Иван Охлобыстин рассказал о работе с Натальей Орейро на съемках фильма «Письмо Деду Морозу».

