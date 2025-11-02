На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Иван Охлобыстин о Наталье Орейро: «Она хорошая тетка — и это самое главное»

Актер Охлобыстин раскрыл главное качество звезды «Дикого ангела» Натальи Орейро
true
true
true
close
Илья Питалев/РИА Новости

Актер Иван Охлобыстин признался, что Наталья Орейро обладает не только хорошими профессиональными качествами, но также множеством человеческих достоинств. Слова звезды «Интернов» передает Яна Чурикова в Telegram-канале.

«Она хорошая тетка, вот это самое главное. То, что она поет, то, что она актриса, то, что она звезда, то, что она танцует, то, что она трудоголик, такой фанат своего, — это все дополнительное к тому, что она хорошая тетка», — заявил он.

Охлобыстин и Орейро снимались вместе в фильме «Письмо Деду Морозу», который выйдет в широкий прокат 27 ноября 2025 года. По словам российского артиста, во время съемок звезда «Дикого ангела» продемонстрировала высокий профессионализм. Он уточнил, что у знаменитости была переводчица, она изучала сценарий и полностью понимала происходящее на площадке.

«Для киношников, в общем, язык не очень обязателен. Можно на полутонах — и ты понимаешь, о чем речь идет. Эта индустрия диктует свои условия и свои законы, которые понимают в любой стране», — отметил он.

Также Охлобыстин пожелал удачи Наталье Орейро и всему съемочному коллективу фильма «Письмо Деду Морозу».

«Мне хочется, чтобы она была счастливой. <...> И чтобы она не считала это (съемки в России. — «Газета.Ru») время даром потраченным, потому что все, кто там работал, достойны успеха», — подытожил он.

Ранее невеста Лепса Киба намекнула, что выйдет замуж за Лепса осенью 2026 года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами