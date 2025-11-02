Иван Охлобыстин о Наталье Орейро: «Она хорошая тетка — и это самое главное»

Актер Иван Охлобыстин признался, что Наталья Орейро обладает не только хорошими профессиональными качествами, но также множеством человеческих достоинств. Слова звезды «Интернов» передает Яна Чурикова в Telegram-канале.

«Она хорошая тетка, вот это самое главное. То, что она поет, то, что она актриса, то, что она звезда, то, что она танцует, то, что она трудоголик, такой фанат своего, — это все дополнительное к тому, что она хорошая тетка», — заявил он.

Охлобыстин и Орейро снимались вместе в фильме «Письмо Деду Морозу», который выйдет в широкий прокат 27 ноября 2025 года. По словам российского артиста, во время съемок звезда «Дикого ангела» продемонстрировала высокий профессионализм. Он уточнил, что у знаменитости была переводчица, она изучала сценарий и полностью понимала происходящее на площадке.

«Для киношников, в общем, язык не очень обязателен. Можно на полутонах — и ты понимаешь, о чем речь идет. Эта индустрия диктует свои условия и свои законы, которые понимают в любой стране», — отметил он.

Также Охлобыстин пожелал удачи Наталье Орейро и всему съемочному коллективу фильма «Письмо Деду Морозу».

«Мне хочется, чтобы она была счастливой. <...> И чтобы она не считала это (съемки в России. — «Газета.Ru») время даром потраченным, потому что все, кто там работал, достойны успеха», — подытожил он.

