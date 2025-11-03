На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Кате Клэп грозит блокировка счетов из-за долга в полмиллиона рублей

«Постньюс»: блогерша Катя Клэп накопила налоговый долг в полмиллиона рублей
true
true
true
close
kateclapp/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша Екатерина Трофимова, известная как Катя Клэп, задолжала Федеральной налоговой службе более полумиллиона рублей. Об этом рассказал «Постньюс» в своем Telegram-канале.

Общая сумма долга составляет 570 тысяч рублей и возникла из-за неуплаты налогов по ее ИП, которое связано с рекламными агентствами.

Если ситуация не изменится, банковские счета Клэп могут быть заблокированы, и судебные приставы могут принять меры. На данный момент на блогершу не заведено исполнительных производств.

Катя Клэп начала свою карьеру в 2008 году под псевдонимом Kate Clapp на YouTube‑канале FoggyDisaster, а спустя два года создала второй канал TheKateClapp. С 2016  года девушка состоит в отношениях с блогером Евгением Баженовым (BadComedian). У Трофимовой свыше 10  млн подписчиков в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и около 1  млн — в TikTok.

Накануне Mash сообщал, что блогерша Лиза Миллер, которая позиционирует себя в сети «самой успешной бизнес-мамой», оформила банкротство, чтобы не платить 233 млн рублей долгов. Знаменитость проживает в Дубае и продолжает продавать свои курсы по схеме скандально известных коллег Лерчек и Елены Блиновской. В ее блоге в запрещенной в России соцсети насчитывается более 6 млн подписчиков.

Ранее стало известно, что суд по апелляции Павла Прилучного об опеке пройдет 4 декабря в Мосгорсуде.

