На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Жасмин рассказала, как чувствует себя в роли бабушки

Певица Жасмин призналась, что с радостью стала бабушкой
true
true
true
close
News.ru/Global Look Press

Певица Жасмин рассказала, как чувствует себя в роли бабушки. Ее цитируют «Страсти».

По словам Жасмин, в новый статус она вступила огромной радостью и трепетом. Ей интересно, как роль бабушки изменит ее.

«Уверена, что это будет прекрасный опыт, наполненный любовью и нежностью», — говорит певица.

Жасмин объявила о том, что стала бабушкой, 30 октября. У ее старшего сына Михаила и его жены Евы родился ребенок. Роды прошли в частной клинике рядом с домом молодых родителей.

Жасмин предлагала перерезать пуповину, но из-за плотного графика не смогла присутствовать в больнице.

«Я не обычная бабушка, которая сидит дома и вяжет носочки. Я бабушка, которая работает круглосуточно, и я предупредила Еву: если она решит рожать 30 или 31 октября, меня не жди», — отметила артистка.

Ранее стало известно, сколько россиян ждут помощи бабушек и дедушек с внуками.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами