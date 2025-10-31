Певица Жасмин призналась, что с радостью стала бабушкой

Певица Жасмин рассказала, как чувствует себя в роли бабушки. Ее цитируют «Страсти».

По словам Жасмин, в новый статус она вступила огромной радостью и трепетом. Ей интересно, как роль бабушки изменит ее.

«Уверена, что это будет прекрасный опыт, наполненный любовью и нежностью», — говорит певица.

Жасмин объявила о том, что стала бабушкой, 30 октября. У ее старшего сына Михаила и его жены Евы родился ребенок. Роды прошли в частной клинике рядом с домом молодых родителей.

Жасмин предлагала перерезать пуповину, но из-за плотного графика не смогла присутствовать в больнице.

«Я не обычная бабушка, которая сидит дома и вяжет носочки. Я бабушка, которая работает круглосуточно, и я предупредила Еву: если она решит рожать 30 или 31 октября, меня не жди», — отметила артистка.

