Сына Лерчек выписали из больницы после операции

Младшего сына блогерши Валерии Чекалиной (Лерчек) выписали из больницы, в которой ему сделали операцию на легких. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил партнер адвокатского бюро ЕПАМ адвокат Константин Третьяков.

По его словам, теперь ребенку предстоит пройти курс реабилитации.

1 октября сообщалось, что трехлетний сын Лерчек случайно уронил на себя стол во время игры с братом. Ему потребовалась экстренная медицинская помощь, поэтому находящаяся под домашним арестом блогерша получила специальное разрешение на выезд из дома. Сотрудники ДПС помогли доставить ребенка в больницу на служебном автомобиле. У мальчика диагностировали пневмоторакс — повреждение легких. После успешной операции он быстро пришел в себя, а на следующий день ему удалили дренаж из легких.

В сентябре блогерам Валерии Чекалиной и ее бывшему мужу Артему предъявлено обвинение по делу о незаконном выводе из России 250 млн рублей. По данным прокуратуры, обвиняемые уведомлены о завершении расследования, в настоящий момент они знакомятся с материалами дела. Соучастник блогеров заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, его дело выделено в отдельное производство.

