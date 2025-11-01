Ко дню рождения Аллы Суриковой устроят марафон на ТВ

Фильмы «Суета сует» и «Человек с бульвара Капуцинов» покажут к 85-летию режиссера Суриковой

Марафон в честь дня рождения народной артистки РФ, режиссера Аллы Суриковой пройдет 6 ноября на телеканале «Мосфильм. Золотая коллекция». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе канала.

Начнет марафон в 12:35 комедия «Суета сует». Снять фильм по сценарию Эмиля Брагинского Суриковой посоветовал Георгий Данелия, который был ее педагогом на курсах сценаристов и режиссеров. Далее в программе, в 14:05, фильм «Искренне ваш…» с Виталием Соломиным и Верой Глаголевой в главных ролях.

В 19:20 телеканал покажет ромком «Будьте моим мужем». Режиссеру пришлось долго уговаривать Андрея Миронова принять участие в фильме. Актер попросил немного изменить сценарий и предложил взять на роль Натальи Елену Проклову.

После этого, в 21:50, зрители увидят серию документального проекта «Мосфильм. Золотой век» — «Мосфильм Женский», посвященного в том числе и творчеству Аллы Суриковой.

В 21:00 в эфире вестерн «Человек с бульвара Капуцинов». Известно, что несколько лет никто из режиссеров не решался брать в работу сценарий фильма из-за сложности реализации. Решилась на это только Алла Сурикова. А затем, в 22:50, в эфир выйдет документальный фильм о съемках картины «Человек с бульвара Капуцинов. 20 лет спустя».

Ранее на ТВ прошел марафон фильмов Никиты Михалкова.