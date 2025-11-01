На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ко дню рождения Аллы Суриковой устроят марафон на ТВ

Фильмы «Суета сует» и «Человек с бульвара Капуцинов» покажут к 85-летию режиссера Суриковой
close
Мосфильм

Марафон в честь дня рождения народной артистки РФ, режиссера Аллы Суриковой пройдет 6 ноября на телеканале «Мосфильм. Золотая коллекция». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе канала.

Начнет марафон в 12:35 комедия «Суета сует». Снять фильм по сценарию Эмиля Брагинского Суриковой посоветовал Георгий Данелия, который был ее педагогом на курсах сценаристов и режиссеров. Далее в программе, в 14:05, фильм «Искренне ваш…» с Виталием Соломиным и Верой Глаголевой в главных ролях. 

В 19:20 телеканал покажет ромком «Будьте моим мужем». Режиссеру пришлось долго уговаривать Андрея Миронова принять участие в фильме. Актер попросил немного изменить сценарий и предложил взять на роль Натальи Елену Проклову

После этого, в 21:50, зрители увидят серию документального проекта «Мосфильм. Золотой век» — «Мосфильм Женский», посвященного в том числе и творчеству Аллы Суриковой. 

В 21:00 в эфире вестерн «Человек с бульвара Капуцинов». Известно, что несколько лет никто из режиссеров не решался брать в работу сценарий фильма из-за сложности реализации. Решилась на это только Алла Сурикова. А затем, в 22:50, в эфир выйдет документальный фильм о съемках картины «Человек с бульвара Капуцинов. 20 лет спустя». 

Ранее на ТВ прошел марафон фильмов Никиты Михалкова.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами