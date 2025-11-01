На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Скончался актер из «Амели»

Умер актер Чеки Карио
Франко-турецкий актер Чеки Карио, сыгравший примерно в 80 фильмах, скончался 31 октября в возрасте 72 лет. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на агента артиста Элизабет Таннер.

«Валери Керузоре, его жена, и их дети с болью сообщают о смерти Чеки Карио из-за рака», — говорится в заявлении его семьи.

Родившийся в Стамбуле в 1953 году, Чеки Карио стал известен широкой публике к концу 1980-х, сыграв главную роль в «Медведе» Жан-Жака Арно.

В 1990 году Карио снялся в фильме Люка Бессона «Никита», а в 2001 — к фильме «Амели» Жана-Пьера Жене.

Кроме того, в начале 1980-х артист играл в театре.

«Драматическое искусство — это способ попасть в замкнутое и волшебное пространство, в котором вас сопровождают другие люди, которым тоже нужно это движение, и, возможно, отступить от самого себя», — говорил он об актерском искусстве в одном из интервью.

Накануне режиссер фильма «Самая обаятельная и привлекательная» Геральд Бежанов умер в возрасте 85 лет.

Ранее актер фильма «Приключения Али-Бабы» Якуб Ахмедов скончался в возрасте 87 лет.

