На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ сообщили о возможной депортации продюсера фестиваля «Некрокомиккон»

ТАСС: продюсера фестиваля «Некрокомиккон» Самсонова могут депортировать из РФ
true
true
true
close
Shutterstock

В Санкт-Петербурге за день до начала фестиваля «Некрокомиккон» задержан его продюсер, гражданин Казахстана Алексей Самсонов — ему грозит депортация из России по протоколу о нарушении режима пребывания в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источника в правоохранительных органах.

«В случае установления вины судом ему грозит штраф в размере от пяти до семи тысяч рублей с административным выдворением за пределы страны или без такового», — говорится в материале.

Самсонову инкриминируют правонарушение по части 3 статьи 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранцем правил въезда в Россию или режима пребывания в стране).

Фестиваль «Некрокомиккон», посвященный Хеллоуину, проводится в Санкт-Петербурге с 2016 года. В этом году он должен пройти 1-2 ноября в выставочном зале DAA Expo на Красногвардейской площади. В рамках мероприятия планировались конкурс косплея, квесты, музыкальный концерт и другие мероприятия. До этого СМИ сообщали об остановке подготовительных работ к мероприятию после перекрытия площадки росгвардейцами.

19 мая стало известно, что комика Нурлана Сабурова задержали за слишком долгое пребывание в России в течение года. Он пробыл в РФ 114 дней вместо 90 разрешенных. Артиста оштрафовали за нарушение миграционного законодательства на 5000 рублей и обязали выехать из России.

Ранее юрист раскрыл причины мягкого наказания Сабурова за нарушение закона о миграции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами