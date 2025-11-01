СМИ сообщили о возможной депортации продюсера фестиваля «Некрокомиккон»

В Санкт-Петербурге за день до начала фестиваля «Некрокомиккон» задержан его продюсер, гражданин Казахстана Алексей Самсонов — ему грозит депортация из России по протоколу о нарушении режима пребывания в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источника в правоохранительных органах.

«В случае установления вины судом ему грозит штраф в размере от пяти до семи тысяч рублей с административным выдворением за пределы страны или без такового», — говорится в материале.

Самсонову инкриминируют правонарушение по части 3 статьи 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранцем правил въезда в Россию или режима пребывания в стране).

Фестиваль «Некрокомиккон», посвященный Хеллоуину, проводится в Санкт-Петербурге с 2016 года. В этом году он должен пройти 1-2 ноября в выставочном зале DAA Expo на Красногвардейской площади. В рамках мероприятия планировались конкурс косплея, квесты, музыкальный концерт и другие мероприятия. До этого СМИ сообщали об остановке подготовительных работ к мероприятию после перекрытия площадки росгвардейцами.

19 мая стало известно, что комика Нурлана Сабурова задержали за слишком долгое пребывание в России в течение года. Он пробыл в РФ 114 дней вместо 90 разрешенных. Артиста оштрафовали за нарушение миграционного законодательства на 5000 рублей и обязали выехать из России.

