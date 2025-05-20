Комика Сабурова оштрафовали за нарушение миграционного законодательства

Комика Нурлана Сабурова оштрафовали за нарушение миграционного законодательства, сообщает Telegram-канал 112.

Отмечается, что Сабурова задержали в московском аэропорту Шереметьево. Комика оштрафовали на 5000 рублей и обязали выехать из России. Он может вернуться обратно с соблюдением требований миграционного законодательства.

Авторы публикации подчеркивают, что комик мог лишиться права въезда в страну на пять лет, но стражи порядка не стали этого делать.

До этого Telegram-канал Baza сообщал, что Сабурова задержали за слишком долгое пребывание в России в течение года. Он пробыл в РФ 114 дней вместо 90 разрешенных, добавил источник.

Миграционная служба обнаружила, что Сабуров встретил Новый год в России и пробыл тут до 3 января, после чего вылетел из страны. 23 января он вернулся в Россию и пробыл в стране 22 дня. Позже он покидал страну на пару дней, но 15 февраля вернулся в Россию и находился тут еще 37 дней.

Ранее были опубликованы первые кадры с Нурланом Сабуровым после задержания.