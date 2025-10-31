«Очень его люблю»: Мария Аронова — о скончавшемся актере театра Вахтангова Меньщикове

Народная артистка России Мария Аронова рассказала «Газете.Ru», что очень поддерживала Анатолия Меньщикова, когда он попал в больницу. По ее словам, артист был настоящим архивариусом театра Вахтангова, был очень добрым и отзывчивым человеком и жил «какой-то фантастической отдельной жизнью».

«Да, вот такая вот ситуация случилась, что Толечка ушел от нас. Я очень поддерживала Толеньку, когда он заболел, попал в больницу. Театр — это организм, который обязан жить, и я позвонила Толе, сказала, что мы вдвоем были людьми в «Мадемуазель Нитуш», которые сыграли все спектакли без замены. Но, к сожалению, придется кого-то вводить на твою роль, и мы будем тебя искренне ждать. И Толечка всегда относился к этому по-человечески, бережно. Мы с ним созванивались. Толя был, с моей точки зрения, настоящим архивариусом нашего театра. Если тебе нужна была хоть какая-то информация про актера, про какие-то события, про любые годы жизни нашего великого театра, надо было звонить Толе — Толя знал все. А еще у меня с ним состоялся разговор, когда мы встретились в театре. Он был какой-то взволнованный, и я спросила, что случилось. Он говорит: «Слушай, у меня произошла такая ситуация интересная в жизни. Я стал убираться дома и принял решение пыль протереть на шкафу. Забрался туда, а у меня там, наверху, стоит икона старинная. И ты представляешь, у меня икона замироточила». Вот это было, наверное, лет 10 назад, может быть даже больше, такой у меня с ним был разговор. Он был верующий человек», — рассказала Аронова.

Она отметила, что Меньщиков был очень добрым, отзывчивым человеком, никогда ни с кем не ссорился.

«Он никогда не участвовал ни в каких сплетнях, никогда никого не осуждал, не обсуждал, против кого-то не дружил. Жил какой-то фантастической отдельной жизнью, с одной стороны. А с другой стороны, жизнью человека, который все время был в театре, все время принимал участие в жизни любого человека, который был рядом или который бы к нему обратился. Я очень его люблю! Царство ему небесное, нашему дорогому Толечке», — сказала Аронова.

Заслуженного артиста России, актера Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Анатолия Меньщикова не стало 30 октября на 76 году жизни. Причиной его смерти названа продолжительная болезнь.

Похороны артиста пройдут на Троекуровском кладбище в Москве 3 ноября.

Дебют Меньщикова на профессиональной сцене состоялся в 1968 году, когда он, будучи машинистом сцены московского Театра на Таганке, сыграл роль Лорана в спектакле «Тартюф» по пьесе Мольера. Затем он пошел учиться в Театральный институт им. Б.В Щукина, а после стал служить в Театре Вахтангова, где сыграл почти в сотне спектаклей. Помимо этого, он сыграл множество ролей в кино.

