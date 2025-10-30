На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Звезда «Вампиров средней полосы» заступилась за Хэллоуин

Актриса Ольга Медынич: в Хэллоуине нет ничего страшного – смотря как отмечать
Хэллоуин – это обычный праздник, который можно отметить «с добром и миром», ничего особенно страшного в нем нет. Об этом в беседе с kp.ru заявила актриса, звезда сериала «Вампиры средней полосы» Ольга Медынич.

Актриса призналась, что для нее Хэллоуин – это обычный день, но вот ее дочь периодически просит добавить атрибутику праздника – например, купить тыкву или детали для костюма. В любом случае важно именно то, как люди отмечают этот праздник, подчеркнула звезда.

Комментируя предложение заменить Хэллоуин на фестиваль урожая, Медынич отметила, что в этом нет ничего страшного – все праздники имеют значение.

«Я очень спокойно к этому отношусь. Не могу сказать, что я его праздную, просто иногда ребенок, если хочет, покупаю ему тыкву, зажигаю свечечки и какие-нибудь рожки. Но мне кажется, это все настроение. Любой праздник — это настроение. Ничего страшного в этом празднике нет, если ты к этому относишься с добром», — рассказала актриса, добавив, что отметить Хэллоуин можно с «добром и миром».

Напомним, заменить Хэллоуин фестивалем урожая с закрутками и кабачками предложил депутат МО Петербурга Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров, обратившись с соответствующей инициативой в Минпросвещения. Он призвал организовать фестиваль так, чтобы учащиеся в этот день приносили в школы тыквы, кабачки, а также различные заготовки и «закрутки». На встречах ребята могли бы делиться друг с другом историями о путешествиях, поездках за грибами и ягодами, а также секретами садоводства, считает депутат.

Ранее стилист рассказал, как выбрать кринжовый наряд на Хэллоуин.

