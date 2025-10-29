На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Чем хуже, тем лучше»: стилист рассказал, как выбрать кринжовый наряд на Хэллоуин

Shutterstock

На Хэллоуин нужно выбирать яркий, кринжовый образ, в котором вас сложно будет узнать. Такой совет в беседе с «Газетой.Ru» дал стилист, телеведущий Владислав Лисовец. По его мнению, наряд должен обращать на себя внимание.

«В целом Хэллоуин — это праздник кринжа, поэтому чем кринжовее выглядите, тем лучше. На самом деле тут самое главное, чтобы вы были неузнаваемы. Чтобы наряд и образ обращали на себя внимание — чтобы было ярко и иначе, чем просто на другие праздники. Поэтому чем ярче, чем хуже, тем лучше образ. Никаких ограничений обычно нет. Главное, чтоб было весело», — сказал Лисовец.

До этого аналитики составили рейтинг российских регионов, где отмечают Хэллоуин — в тройке лидеров Москва, Екатеринбург и Санкт-Петербург. Москвичи на Хэллоуин чаще всего ходят на костюмированные вечеринки (18%), смотрят фильмы ужасов (14%) и занимаются украшением дома (11%). В Екатеринбурге предпочитают проводить праздник с друзьями (36%) и смотрят ужастики (18%). Для каждого третьего петербуржца Хэллоуин — это праздник интересных костюмов.

Ранее в Госдуме назвали Хэллоуин «этим странным праздником».

