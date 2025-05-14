«Учить тяжело»: Ларису Долину поддержали после обвинений в жестокости к студентам

Народная артистка РФ, певица Лариса Долина попала под критику в соцсетях за якобы деспотичные и устаревшие методы работы со студентами Московского государственного института культуры (МГИК), где она преподает вокал. Однако преподавать в принципе достаточно сложно, а на певицу могли «взъесться» из-за зависти к ее успешной карьере, заявил музыкальный критик Сергей Соседов. В беседе с Общественной Службой Новостей он поддержал звезду, отметив, что она является по-настоящему хорошей вокалисткой.

Соседов согласился, что не все талантливые музыканты могут стать хорошими учителями, так как для этого нужны педагогические навыки. Он напомнил, что Долина обладает хорошей вокальной базой – от шансона до джаза, но отметил, что если она действительно деспотична к учащимся, то ей нужно освоить навыки хорошего учителя.

«Передавать опыт крайне тяжело, не все на это способны. Если Долина перегибает палку и, например, орет на студентов, то это недопустимо. Нужно тогда идти и учиться преподавательским навыкам», — заявил Соседов.

В то же время он добавил, что не видел сам, как певица ведет занятия, а также задался вопросом, кто именно обрушился с критикой на нее и не связано ли это с завистью и попытками прославиться на имени знаменитости. Критик признался, что с удовольствием посмотрел бы на тех, кто взъелся на певицу, добавив, что вряд ли речь идет об известных людях.

Недавно Лариса Долина призналась, что ее «недолюбливала» Алла Пугачева из-за песни «Погода в доме». По словам исполнительницы, Пугачева предъявила претензии в ответ на то, что композитор Руслан Горобец, который много лет проработал с ней, создал музыку для песни другой певицы.

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