«Все хотели, стрелялись из‑за меня»: Успенская — о том, как за нее боролись кавказские общины

Певица Любовь Успенская рассказала, что ее спасли армяне в Кисловодске в 17 лет

Певица Любовь Успенская в выпуске шоу «Вопрос ребром» поделилась историей из юности, связанной с работой в кисловодском ресторане «Храм воздуха».

По словам Успенской, в 17‑летнем возрасте она начала работать в ресторане «Храм воздуха», где быстро привлекла внимание представителей разных национальных общин — в том числе чеченцев и дагестанцев, интерес которых к молодой певице быстро перешел в соперничество.

«Были чеченцы, были дагестанцы, все хотели, стрелялись из‑за меня», — сказала Успенская и добавила: «Хозяин ресторана «Храм воздуха» побоялся, что там будет стрельба, они решили от меня избавиться. И ночью, тихо, меня вывезли и посадили на самолет».

Однако когда предприниматель решил тайно вывезти Успенскую из города, то в ситуацию включились представители армянской общины и «спасли» исполнительницу.

«Там работали армяне — серьезные, бакинские. Они знали, что меня… Ну, они хотели меня заполучить и попросили моего папу: «Мы отвечаем, ее никто не тронет. Она будет в безопасности, отдайте дочку». И я поехала в Кисловодск и работала шикарно. И больше никто ко мне не приставал, потому что знали: армяне — это серьезно»,— подытожила знаменитость.

В юности Успенская пела в киевском ресторане «Жокей». В 16 лет она переехала в Кисловодск и продолжила выступать в ресторане «Храм воздуха». Затем она отправилась в Ереван, а в 1978 году эмигрировала в Италию вместе со вторым мужем Юрием Успенским, фамилию которого носит до сих пор.

