«Не символ адюльтера»: Дибров хочет забрать фамилию у экс‑супруги

Телеведущий Дмитрий Дибров намекнул, что хочет лишить экс‑жену родового имени
Максим Блинов/РИА Новости

Телеведущий Дмитрий Дибров заявил в интервью YouTube-каналу «Прудько среди своих», что намерен защитить свою фамилию, считая ее семейной ценностью.

По словам Диброва, он не хочет, чтобы его родовое имя ассоциировали с чем-то негативным. Из-за этого некоторые СМИ предположили, что Дибров планирует «отнять» фамилию у своей бывшей жены Полины.

«Дибров — это синоним постоянного поиска в области публицистики, журналистики, мультимедийных сфер. Оно не должно быть символом провинциального адюльтера. Незачем, не нужно», — высказался телеведущий.

При этом адвокат Александр Добровинский, участвовавший в бракоразводном процессе, предположил, что Дибров не планирует «отнимать» фамилию у Полины и подразумевал в своей фразе нечто иное.

«Понимаете, при разводе жена в «подарок» получает фамилию мужа. То есть она может ее себе оставить, если захочет. Сделать с этим ничего нельзя», — подчеркнул юрист в беседе с изданием «СтарХит».

Адвокат также привел пример из собственной практики: однажды бывшую супругу известного продюсера «убедили» вернуться к девичьей фамилии за определенное вознаграждение.

