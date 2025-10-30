На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России ищут кузена Ивана Дорна: «Отрекся от именитого родственника»

SHOT: брат Ивана Дорна Илья объявлен в розыск из‑за неоплаченных счетов за ЖКХ
true
true
true
close
Соцсети

Судебные приставы разыскивают Илью Дорна — брата известного украинского исполнителя Ивана Дорна — из-за накопившейся задолженности за жилищно‑коммунальные услуги. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Свыше года Илья не платит за аренду квартиры в городе Бирске в Башкирии. Его долг за жилье составляет 74 тысячи 300 рублей. Площадь квартиры — около 33 квадратных метров. Федеральная служба судебных приставов объявила его в розыск.

SHOT подчеркивает, что, несмотря на финансовые проблемы с недвижимостью в Бирске, Дорн успешно ведет бизнес в Уфе. Он владеет и преподает в танцевальной студии, стоимость одного занятия в которой составляет от 8 тысяч 500 рублей.

«В разговоре с нами он отрекся от своего именитого родственника и сменил фамилию в соцсетях. При этом несколько лет назад он участвовал в шоу «Танцы», где его поддерживал певец», — подчеркивается в публикации.

Также СМИ раскрывают, что у Ивана Дорна в России проживает еще одна близкая родственница — двоюродная сестра Мария. Женщина открыто поддерживает специальную военную операцию и занимается помощью российским военнослужащим.

Ранее телеведущий Дмитрий Дибров намекнул, что хочет лишить экс‑жену родового имени.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами