В России ищут кузена Ивана Дорна: «Отрекся от именитого родственника»

Судебные приставы разыскивают Илью Дорна — брата известного украинского исполнителя Ивана Дорна — из-за накопившейся задолженности за жилищно‑коммунальные услуги. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Свыше года Илья не платит за аренду квартиры в городе Бирске в Башкирии. Его долг за жилье составляет 74 тысячи 300 рублей. Площадь квартиры — около 33 квадратных метров. Федеральная служба судебных приставов объявила его в розыск.

SHOT подчеркивает, что, несмотря на финансовые проблемы с недвижимостью в Бирске, Дорн успешно ведет бизнес в Уфе. Он владеет и преподает в танцевальной студии, стоимость одного занятия в которой составляет от 8 тысяч 500 рублей.

«В разговоре с нами он отрекся от своего именитого родственника и сменил фамилию в соцсетях. При этом несколько лет назад он участвовал в шоу «Танцы», где его поддерживал певец», — подчеркивается в публикации.

Также СМИ раскрывают, что у Ивана Дорна в России проживает еще одна близкая родственница — двоюродная сестра Мария. Женщина открыто поддерживает специальную военную операцию и занимается помощью российским военнослужащим.

