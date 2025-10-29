Михаил Шуфутинский подтвердил свадьбу с танцовщицей: «Это моя жена!»

Певец Шуфутинский вышел в свет с молодой супругой в кольцах Cartier

Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский вышел в свет с супругой Светланой Уразовой. Свадьбу с 49-летней танцовщицей 77-летний Шуфутинский подтвердил в беседе с kp.ru.

«Это не моя подруга, это моя жена!» — заявил он на недавнем гала-ужине музыкальной премии «Виктория».

Чета выбрала одинаковые обручальные кольца, сделанные из трех видов золота, — драгоценности из свадебной коллекции ювелирного бренда Cartier стоимостью около 2 млн рублей.

По словам артиста, кольца выбирала жена. Кроме того Шуфутинский заказал для молодой жены у знакомого ювелира кольцо в виде подковы из белого золота с россыпью бриллиантов.

«Почему подкова? Так видит Михаил Захарович, это его подарок», — объяснила Светлана Уразова.

Чувства к Уразовой, которая моложе его на 24 года и пришла к нему в коллектив после окончания хореографического училища, у него возникли давно, рассказывал артист раньше в интервью, однако до кончины в 2015 году первой жены Маргариты он этим чувствам воли не давал.

В 2023 году Михаил Шуфутинский признавался, что сбросил 18 килограммов после упреков молодой избранницы в лишнем весе.

