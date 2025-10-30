На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России призвали собрать деньги на нарколога для Волочковой

Глава ФПБК Бородин призвал открыть сбор денег на нарколога для Волочковой
true
true
true
close
Global Look Press

В России необходимо открыть сбор денег на хорошего нарколога для балерины Анастасии Волочковой. Об этом в интервью порталу «Абзац» рассказал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.

По его словам, Волочкова злоупотребляет алкоголем, она постепенно спивается. Бородин утверждает, что каждый раз видит ее в коматозном состоянии.

Он призвал открыть сбор денежных средств для лечения Волочковой на одном из федеральных каналов.

«Нужно попросить людей, чтобы они скинулись. На вырученные деньги мы найдем хорошего нарколога и поможем ей всей страной», — считает Бородин.

В сентябре Волочкова сообщила, что находится в рехабе. Волочкова обратилась в Центр восстановления и реабилитации для продления своей творческой карьеры. Она пройдет курс упражнений с тренером-реабилитологом, физиотерапию, а также будет принимать препараты, поддерживающие организм в тонусе.

Ранее Волочкова назвала Серова «старым пьяным артистом» после скандала с футболом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами