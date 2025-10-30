В России призвали собрать деньги на нарколога для Волочковой

В России необходимо открыть сбор денег на хорошего нарколога для балерины Анастасии Волочковой. Об этом в интервью порталу «Абзац» рассказал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.

По его словам, Волочкова злоупотребляет алкоголем, она постепенно спивается. Бородин утверждает, что каждый раз видит ее в коматозном состоянии.

Он призвал открыть сбор денежных средств для лечения Волочковой на одном из федеральных каналов.

«Нужно попросить людей, чтобы они скинулись. На вырученные деньги мы найдем хорошего нарколога и поможем ей всей страной», — считает Бородин.

В сентябре Волочкова сообщила, что находится в рехабе. Волочкова обратилась в Центр восстановления и реабилитации для продления своей творческой карьеры. Она пройдет курс упражнений с тренером-реабилитологом, физиотерапию, а также будет принимать препараты, поддерживающие организм в тонусе.

Ранее Волочкова назвала Серова «старым пьяным артистом» после скандала с футболом.