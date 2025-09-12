Волочкова назвала Серова «старым пьяным артистом» после скандала с футболом

Конфликт разгорелся между Анастасией Волочковой и певцом Александром Серовым после того, как последний раскритиковал балерину из-за неудачной попытки забить гол на футбольном матче Кубка Медиалиги. Музыкант назвал ее «пьяной бабой на футбольном поле», вызвав гнев артистки. В беседе с Общественной Службой Новостей она заявила, что пришла на матч за гонорар, а самого музыканта назвала «бубнящим старым дедом».

Волочкова подчеркнула, что пришла на матч, так как ее умоляли и выплатили гонорар. Что касается Серова, то, по ее мнению, его никуда не приглашают, из-за чего он и разозлился.

«Что там себе под нос бубнит старый дед по фамилии Серов, которого никто и никуда не зовет — это его дело, и людям нет никакого интереса до него и его мнения, — подчеркнула артистка. — А сколько раз этот самый Серов выходил пьяным на сцену к своим же зрителям, а особенно на региональных концертах. Так что еще большой вопрос — кто из нас пьяный артист».

Она назвала Серова «ничтожным человеком», который поет одну и ту же песню песню про лепестки роз, подчеркнув, что он не должен указывать ей, как следует себя вести. Она посоветовала музыканту вспомнить, сколько ему лет, и дальше прожигать «свою пенсионерскую жизнь». Балерина заявила, что за оскорбление Серову следует объявить бойкот, а также призналась, что считала его давно почившим певцом.

Напомним, исполнитель хита «Я люблю тебя до слез» Александр Серов высмеял появление балерины Анастасии Волочковой в качестве футболистки на матче Кубка Медиалиги в составе футбольного клуба ARS. Он задался вопросом, зачем ее туда позвали, и усомнился в профессиональных качествах Волочковой как артистки.

Ранее стало известно, что Волочковой грозит суд с российской блогершей.