Волочкова отправилась в рехаб

Балерина Анастасия Волочкова сообщила в Telegram-канале, что находится в рехабе.

Волочкова обратилась в Центр восстановления и реабилитации для продления своей творческой карьеры. Она пройдет курс упражнений с тренером-реабилитологом, физиотерапию, а также будет принимать препараты, поддерживающие организм в тонусе.

«Одну из процедур физиотерапии я усовершенствовала и объединила сама, чем удивила доктора. Буду делиться результатами моего рехаба», — поделилась танцовщица.

Как отметила Волочкова, ее суставам и мышцам необходима поддержка, восстановление, реабилитация и укрепление.

«Дело в том, что моё тело с детства подвержено большим физическим нагрузкам и по сей день, как и у многих спортсменов, это своего рода физический спортивный наркотик», — рассказала артистка.

В сентябре Волочкова поучаствовала в футбольном матче. Коллектив танцовщицы уступил со счетом 1:2 и покинул турнир. У самой артистки был шанс забить гол — однако мяч после ее удара забрал вратарь соперника.

После игры Волочкова подчеркнула, что отлично провела день в компании «красивых и молодых ребят». Она назвала себя украшением матча и порадовалась, что вышла на игру в форме под десятым номером — как футболист Лионель Месси.

