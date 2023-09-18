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Михаил Шуфутинский потерял 18 кг из-за обвинений жены в лишнем весе

«КП»: певец Михаил Шуфутинский сбросил 18 кг после упреков молодой жены

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Komsomolskaya Pravdan/Global Look Press

Певец Михаил Шуфутинский признался, что сбросил 18 килограммов после упреков жены в лишнем весе. Об этом сообщает kp.ru.

По словам артиста, молодая супруга назвала его «толстым, старым, нудным и противным». Эти слова, подчеркнул Шуфутинский, сподвигли его сесть на диету.

«Сказала: ''Тебя недостаточно ни в сексе, ни в жизни. Срочно бросай свой стиль жизни'', — приводит слова исполнителя издание.

Шуфутинский женат на танцовщице Светлане Уразовой, которая моложе его на 24 года. Женщина работала в коллективе музыканта.

В начале сентября артист рассказывал, что поддерживает свою фигуру с помощью спорта и правильного питания.

В 2023 году хиту Шуфутинского «Третье сентября» исполнилось 30 лет. Много лет песня и строчки из нее являются популярным мемом — к соответствующей дате в сети появляются новые шутки о ней, а также об упоминаемых в тексте переворачивании календаря и кострах рябин.

Текст песни «Третье сентября» написал Игорь Николаев на музыку Игоря Крутого. Композиция впервые была исполнена Шуфутинским в 1993 году. В 1994-м трек вошел в сольный альбом певца «Гуляй, душа».

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