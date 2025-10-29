Айза раскрыла подробности своей необычной свадьбы

Блогерша Айза-Лилуна Ай раскрыла подробности своей будущей свадьбы. О третьем замужестве она поговорила с изданием Super.

По словам Айзы, она «очень готова» стать супругой Степана Кузьменко.

«Свадьба будет не пышной, но очень необычной — все, как я люблю. Это было настолько неожиданно [предложение], что я в первые секунды была уверена, что он со мной расстается, потому что у нас были тяжелые съемки [в шоу «Ставка на любовь»], куча эмоций, я уже была в игре и вообще не понимала», — говорит она.

Блогерша переживала, что, увидев ее такой, Кузьменко решит с ней расстаться. Однако он все-таки сделал женщине предложение перед камерами — тогда она только махала руками, поскольку права на предложение в этом случае принадлежали бы каналу «Пятница», однако позже согласилась.

Она добавила, что после этого мужчина попросил разрешения взять Айзу замуж у ее отца и обоих сыновей — все согласились, включая ее саму.

На момент предложения 40-летняя Айза и 30-летний Степан встречались 10 месяцев. Айза стала известна после брака с рэпером Алексеем Долматовым (Гуфом). В их союзе родился сын Сэм. По словам блогерши, причиной их расставания стало отсутствие любви в их отношениях, а также наркотическая зависимость певца. Знаменитость также воспитывает сына Элвиса от второго брака с бизнесменом Дмитрием Анохиным.

Ранее Айза рассказала, что пережила замершую беременность.