Стала известна дата похорон звезды «Полицейского с Рублевки» Романа Попова

Стала известна дата похорон российского актера Романа Попова — звезды сериала «Полицейский с Рублевки». Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на подругу артиста, продюсера Наталью Громову.

По словам продюсера, с Поповым простятся 1 ноября.

«Прощание пройдет в Москве. Сейчас решается вопрос с местом захоронения», — уточнила Громова.

«Благодаря нашей общей подруге Галине Дудиной, удалось достучаться до врача, с которым уже давно хотела связаться мама Ромы. Он взялся за лечение, и уже были значительные улучшения. Болезнь стала отступать, но организм Ромы не справился», — поделилась с KP.RU Наталья Громова.

Врачи диагностировали у Попова астроцитому третьей степени еще в 2018 году. После этого актер перенес тяжелую операцию и до 2021 года проходил терапию, пока болезнь не отступила. Однако в июне текущего года он рассказал, что рак вернулся в более агрессивной форме. Из-за прогрессирующей болезни артист частично потерял зрение. 28 октября артист скончался.

За свою карьеру Роман Попов успел принять участие в съемках почти 40 фильмов. Среди них — «Девушки бывают разные», «Ботан и Супербаба» и другие. Широкую известность актер получил благодаря роли следователя Игоря Мухича в комедийном сериале «Полицейский с Рублевки».

Ранее продюсер рассказала о последних месяцах жизни Попова.