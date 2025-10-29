На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стала известна дата похорон звезды «Полицейского с Рублевки» Романа Попова

С актером Романом Поповым простятся 1 ноября в Москве
true
true
true
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Стала известна дата похорон российского актера Романа Попова — звезды сериала «Полицейский с Рублевки». Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на подругу артиста, продюсера Наталью Громову.

По словам продюсера, с Поповым простятся 1 ноября.

«Прощание пройдет в Москве. Сейчас решается вопрос с местом захоронения», — уточнила Громова.

«Благодаря нашей общей подруге Галине Дудиной, удалось достучаться до врача, с которым уже давно хотела связаться мама Ромы. Он взялся за лечение, и уже были значительные улучшения. Болезнь стала отступать, но организм Ромы не справился», — поделилась с KP.RU Наталья Громова.

Врачи диагностировали у Попова астроцитому третьей степени еще в 2018 году. После этого актер перенес тяжелую операцию и до 2021 года проходил терапию, пока болезнь не отступила. Однако в июне текущего года он рассказал, что рак вернулся в более агрессивной форме. Из-за прогрессирующей болезни артист частично потерял зрение. 28 октября артист скончался.

За свою карьеру Роман Попов успел принять участие в съемках почти 40 фильмов. Среди них — «Девушки бывают разные», «Ботан и Супербаба» и другие. Широкую известность актер получил благодаря роли следователя Игоря Мухича в комедийном сериале «Полицейский с Рублевки».

Ранее продюсер рассказала о последних месяцах жизни Попова.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами