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Звезда «Полицейского с Рублевки» ослеп на один глаз из-за рецидива рака мозга

Актер Роман Попов заявил, что ослеп на один глаз из-за рецидива рака мозга
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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Актер Роман Попов, наиболее известный по роли Игоря Мухича в сериале «Полицейский с Рублевки», рассказал о рецидиве злокачественной опухоли мозга. Его слова передает «СтарХит».

У Попова диагностировали астроцитому третьей степени в 2018 году, после чего артист пережил тяжелую операцию и до 2021 года проходил терапию, пока болезнь не отступила.

«Болезнь вернулась в другой форме. Есть осложнение на зрение. Правый глаз — 0%, а левый — 300%. Впереди химия. Поборемся!» — сказал артист.

По словам 40-летнего Попова, он продолжит сниматься в кино до химиотерапии. На данный момент артист занят в нескольких проектах, но ему пришлось отменить поездку на кинофестиваль «Алые паруса» из-за болезни.

Роман Попов прославился как актер и шоумен, участник юмористического шоу Comedy Club. В его фильмографии почти 40 фильмов, среди которых: «Новогодний беспредел», «Девушки бывают разные», «Ботан и Супербаба» и другие.

16 июня СМИ сообщали, что у Попова случился судорожный приступ, но он отказался от госпитализации.

Ранее бизнесвумен Сильваши заявила, что Киркоров переживает из-за проблем со здоровьем.

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