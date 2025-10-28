На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Продюсер рассказала о последних месяцах жизни Романа Попова

true
true
true
close
Из личного архива

Продюсер кинофестиваля «Алые паруса» и подруга актера Романа Попова Наталья Громова рассказала kp.ru о последних месяцах его жизни. Она поделилась, что до часто навещала его вместе с другими друзьями, включая Александра Лойе и Александра Асташенка,

«Он лежал дома, за ним ухаживала мамочка. Она говорила, что после наших визитов ему становилось лучше. Кроме того, благодаря нашей общей подруге Галине Дудиной, удалось достучаться до врача, с которым уже давно хотела связаться мама Ромы», — рассказала Громова.

По ее словам, специалист взялся за лечение, и уже были значительные улучшения. Однако на фоне химиотерапии случились проблемы с кишечником, после чего артиста экстренно увезли в клинику.

«Там его и не стало. Врач, который вел Рому, сказал нам, что болезнь отступила. Но его организм не справился, к сожалению», — заключила Громова.

Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Роман Попов скончался на 41-м году жизни. В последние месяцы артист боролся с рецидивом онкологического заболевания, из-за которого он частично ослеп. «Газета.Ru» рассказала о карьере и личной жизни одного из самых позитивных артистов российского телевидения.

Ранее стали известны подробности о последних днях Попова.

