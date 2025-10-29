На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Адвокат Моргенштерна прокомментировал скандал вокруг недвижимости иноагента

Адвокат Жорин заявил, что основания для иска Рыськова к Моргенштерну не было
Телеграм-канал MORGENSHTERN

Адвокат Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) Сергей Жорин в разговоре с «Газетой.Ru» прокомментировал новость о заявлении к рэперу бизнесмена Глеба Рыськова.

«Это все старые новости, потому что эти суды уже давным-давно прошли. Мы эти суды выиграли и все в порядке. Это тот редкий случай, когда я соглашусь с Добровинским, что основания для иска данного гражданина не было ни к одному артисту [Моргенштерну], ни к другому [Киркорову]», — рассказал Жорин.

Ранее адвокат Александр Добровинский комментировал скандал вокруг участка Филиппа Киркорова в Москве.

«Существует несметное количество людей, желающих получить славу, известность, а, может быть, и деньги за счет публичных людей. К сожалению, так устроен мир, и этим пользуются не только в нашей стране»., — высказался Добровинский.

29 октября Telegram-канал 112 сообщил, что саратовский бизнесмен Глеб Рыськов хочет отнять баню с рекой у рэпера Моргенштерна. Согласно информации издания, предприниматель направил заявление в министерство экологии и природопользования Московской области.

«Действительно, я направил документы, однако сегодня мне прислали видео, где иностранный агент хвастается своей баней с речкой. Я сверил координаты, оказалось, что действительно участок, испрашиваемый мной, прилегает к территории иностранного агента Алишера Моргенштерна. Иностранному агенту Алишеру в срочном порядке нужно перенести баню за пределы береговой полосы реки Малая Истра» — заявил Рыськов в беседе с 112.

Ранее бизнесмен направлял жалобу в Генпрокуратуру на опасный, по его мнению, плавучий объект Аллы Пугачевой. Рыськов считает, что береговые полосы, которые отдают под частные владения и застройку, являются национальным достоянием и должны быть доступны для отдыха и оздоровления всех граждан.

Ранее Моргенштерн рассказал о трезвом образе жизни.

