Моргенштерн о трезвом образе жизни: «Прошу у Создателя сил»

Рэпер Моргенштерн заявил, что ему нравится жить в трезвости
true
true
true
close
mmdcrew/YouTube

Рэпер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) после выхода из реабилитационной клиники рассказал о трезвом образе жизни. Новый пост появился в социальных сетях артиста.

Сейчас рэпер находится на гастролях и заявляет, что ему нравится жить в трезвости — у него полно сил и энергии, а после концертов он не чувствует усталости.

«Каждый день прошу у Создателя сил и энергии, чтобы дарить вам на концертах радость, тепло и хорошие мысли. По ходу работает. Такой контракт мне нравится больше», — сказал Моргенштерн.

17 сентября Моргенштерн сообщил в Telegram-канале, что получил визу в Европу, где не выступал порядка пяти лет. Артист объявил международный тур.

Концерты пройдут с октября по ноябрь на Мальте, в Мюнхене, Бухаресте, Берлине, Осло, Стокгольме, Хельсинки, Таллине, Риге, Вроцлаве, Гданьске, Братиславе, Праге, Кельне, Нюрнберге, Познани, Брюсселе, Штутгарте, Амстердаме, Гамбурге, Дрездене, Катовице, Вене; Париже, Бремене, Франкфурте-на-Майне, Милане, Мадриде, Аликанте, Лиссабоне, Вильнюсе, Дублине, Лондоне, Тель-Авиве, Лимассоле.

Мировой тур артист начал в самолете эконом-класса. В начале октября ФНС разыскивала его из-за крупного долга перед государством.

Ранее Моргенштерн закрыл свой бизнес в России.

