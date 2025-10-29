На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Маликов предложил дополнить школьную программу новыми эстрадными хитами

Певец Маликов предложил включить в школьную программу песни «Самоцветов»
true
true
true
close
Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Народный артист России Дмитрий Маликов предложил дополнить школьную программу новыми эстрадными хитами. Его цитирует ТАСС.

По словам Маликова, он хотел бы, чтобы в списке были его песни и песни ансамбля «Самоцветы».

«Я и моя сестра Инна исполняем хиты родителей — ансамбля «Самоцветы»: «Не надо печалиться». Молодежь поет их вместе с нами! Эти мелодии как генетический код», — сказал он.

Артист подчеркнул, что эти композиции можно было бы исполнять на уроках музыки. Такие песни, считает он, несут культурную преемственность и могут помочь молодому поколению лучше понять отечественную музыкальную традицию.

В свою очередь, продолжил Маликов, современные хиты тоже имеют право на жизнь, однако сперва должны выдержать проверку временем.

В августе Минпросвещения представило список из 37 патриотических песен для изучения в российских школах. В него вошли произведения народных артистов России Олега Газманова, Игоря Матвиенко, заслуженного артиста РФ Ярослава Дронова (Shaman) и других.

В середине октября депутат Государственной думы России, певец и композитор Денис Майданов заявил, что его трек «Песня первых» может попасть в школьную программу.

Ранее Лещенко оценил идею изучать его песни на уроках музыки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами