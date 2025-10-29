Народный артист России Дмитрий Маликов предложил дополнить школьную программу новыми эстрадными хитами. Его цитирует ТАСС.

По словам Маликова, он хотел бы, чтобы в списке были его песни и песни ансамбля «Самоцветы».

«Я и моя сестра Инна исполняем хиты родителей — ансамбля «Самоцветы»: «Не надо печалиться». Молодежь поет их вместе с нами! Эти мелодии как генетический код», — сказал он.

Артист подчеркнул, что эти композиции можно было бы исполнять на уроках музыки. Такие песни, считает он, несут культурную преемственность и могут помочь молодому поколению лучше понять отечественную музыкальную традицию.

В свою очередь, продолжил Маликов, современные хиты тоже имеют право на жизнь, однако сперва должны выдержать проверку временем.

В августе Минпросвещения представило список из 37 патриотических песен для изучения в российских школах. В него вошли произведения народных артистов России Олега Газманова, Игоря Матвиенко, заслуженного артиста РФ Ярослава Дронова (Shaman) и других.

В середине октября депутат Государственной думы России, певец и композитор Денис Майданов заявил, что его трек «Песня первых» может попасть в школьную программу.

Ранее Лещенко оценил идею изучать его песни на уроках музыки.