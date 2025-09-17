Лещенко оценил идею изучать его песни на уроках музыки

Певец Лев Лещенко в беседе с NEWS.ru одобрил идею включить его песни в школьную программу.

Лещенко признался, что ему было бы приятно, если бы его композиции изучали в школах. Он отметил, что в своем детстве учился на песнях артистов прошлых лет.

«И наша задача в том, чтобы мы передали это как эстафету будущему поколению», — рассказал артист.

Лещенко посчитал важным, чтобы песни «День Победы» или «За того парня» остались в народной памяти.

«Это не столько мои песни, сколько произведения, которые вошли в мою плоть и кровь от предыдущих поколений. Это традиция, история, глубокая история, связанная с событиями, которые переживала наша страна, с чувствами людей, которые в то время жили и сражались за свою Отчизну, и прославляли ее и ратным подвигом, и своим трудом», — поделился певец.

В августе Минпросвещения представило список из 37 патриотических песен для изучения в российских школах. В него вошли произведения народных артистов России Олега Газманова, Игоря Матвиенко, заслуженного артиста РФ Ярослава Дронова (Shaman) и других.

