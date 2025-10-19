Написанную для Движения первых песню могут внести в школьную программу

Певец Майданов заявил, что его «Песню первых» могут добавить в школьной программе

Депутат Государственной думы России, певец и композитор Денис Майданов заявил ТАСС, что его трек «Песня первых» может попасть в школьную программу.

Композиция написана для российского движения детей и молодежи «Движение первых». Организация создана для воспитания, организации досуга подростков и формирования мировоззрения «на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей».

Майданов уверен, что «Песню первых» должны разучивать в школах на уроках музыки или внеклассных занятиях.

«Министерство просвещения в этом году отправило в школы первые 37 рекомендованных для изучения в школах патриотических песен. И я думаю, что во второй пул мы включим песню для Движения первых, хотя во многих школах ее уже и так знают», — поделился депутат.

28 августа Минпросвещения представило список из 37 патриотических песен для изучения в российских школах. В него вошли произведения народных артистов России Олега Газманова, Игоря Матвиенко, заслуженных артистов РФ Ярослава Дронова, Дениса Майданова и других.

