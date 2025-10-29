Амаяк Акопян раскрыл размер своей пенсии

Заслуженный артист РФ Амаяк Акопян в разговоре с «Газетой.Ru» раскрыл размер своей пенсии, а также поделился, как зарабатывал в Советском Союзе.

«У меня есть пенсия и я вполне доволен. <...> Я не помню, я получаю около 60 тысяч. Честно говоря, я даже не знаю, какая-то приличная пенсия приходит, как заслуженному артисту. А до звания заслуженного артиста у меня была очень маленькая пенсия, крошечная. Я бы на неё вообще жить не смог бы, если бы не тот золотой фонд, который я с годами накопил. В полном смысле этого слова. Сейчас все хорошо, но я знаю многих актёров, у которых сложности. Они получают скромную пенсию и еле волочат ноги, руки. Кто не успел получить звание, тот не успел. Тот, кто в силу того самортизировал себя физически и психически, тот уже не может работать. Вот я, например, не очень хорошо себя чувствую, я больше выступать не могу, мне даже преподавать трудно. Благодаря тому, что у меня есть мои личные запасы, сбережения очень хорошие, я себе много чего могу позволить, но мне сейчас многого и не нужно. Честно говоря, все что можно было, я купил, заработал ещё при советской власти», — заявил Акопян.

В разговоре иллюзионист отметил, что гастролировал более чем в 70 странах. Он объездил всю Америку, Африку и Европу. Благодаря работе зарубежом ему удалось накопить на достойную старость.

«Я с большой радостью и удовольствием сейчас вспоминаю великих артистов, с которыми я ездил по Советскому Союзу, работал на советском телевидении, в кинематографе, снялся в 35 фильмах. У меня не было возможности сниматься больше. Я был валютным артистом. Я получал валюту за рубежом, её всю привозил, отдавал родине. У нас ведь всю валюту забирали у артистов, художников, спортсменов, режиссёров, но оставляли маленький процент, которого было достаточно, чтобы иметь дачу, дом, и не одну квартиру, и две машины, одну иномарку, но поддержанную, в очень хорошем состоянии», — поделился Акопян.

Акопян также поделился, что в 90-е годы работал в казино, что помогло ему обеспечить достойную жизнь.

«В 90-е годы, помимо того, что я работал за границей, меня постоянно приглашали в Советском Союзе работать в казино. Тогда открывались казино. Вы не представляете, мне там на чаевые бросали по несколько тысяч долларов. Это нужно представить себе, что это за люди были. По тем временам это была очень сложная публика . Гангстеры, которые приходили в казино, у них мешки были долларов. Когда я выходил на сцену и меня просили у ломберного столика продемонстрировать что-нибудь, я показывал карточные трюки, они кричали все от восторга. Это люди, у которых были отсидки. Потом я снялся в фильме «Воры в законе», «Взбесившийся автобус» и моя популярность в этом воровском мире была очень высокая в Советском союзе. Конечно же, меня эта публика, ну если не боготворила, это слишком громко сказано, но обожали меня. Поэтому я очень хорошо зарабатывал в 90-е годы и за рубежом, и в Советском Союзе, когда меня стали приглашать в казино. Так что мне было что отложить», — поделился Акопян.

По словам артиста, на одну пенсию сейчас прожить тяжело:

«На одну пенсию жить — это очень скромно. Поскольку объездив полмира у меня была возможность зарабатывать хорошо, я откладывал. Эти накопления позволяют мне сегодня жить и больше не работать и не выступать. Я, правда, не выступаю, потому что я плохо себя чувствую», — сообщил Акопян.

Амаяк Акопян — советский и российский иллюзионист, артист цирка, киноактёр, заслуженный артист РФ. В этом году иллюзионисту исполнилось 68 лет.

Ранее Амаяк Акопян — о режиссере Юрии Каре.