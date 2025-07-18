«Сделал меня популярным в воровском мире»: Амаяк Акопян — о режиссере Юрии Каре

Иллюзионист Амаяк Акопян, снимавшийся в фильмах Юрия Кары, в комментарии «Газете.Ru» признался, что постановщик открыл в нем талант драматического актера.

«Юрий Кара — это человек, которого я очень хорошо знал, любил и до сих пор люблю. Он открыл во мне драматического актера. Я снимался у него в двух картинах. Одна из них — «Воры в законе», где сыграл кукольника, афериста и негодяя, «отпиливал» себе руку. Эта роль мне принесла большую популярность, причем самое интересное — в воровском мире. Потом я снялся у него в «Мастере и Маргарите», где исполнил роль конферансье, которому кот Бегемот отрывает голову, а также был режиссером-постановщиком трюков и визуальных эффектов. Кара специально для меня писал эти сцены. Я очень ему благодарен», — рассказал Акопян.

Иллюзионист отметил, что о смерти режиссера ему сообщила жена — и он до сих пор с трудом в это верит. По словам Акопяна, Кара был необычным человеком:

«Он был очень благородным, добрым, отзывчивым, очаровательным, трепетно относился к актерам — и ко мне всегда относился с очень большим уважением. <...> Для меня это, конечно, серьезный эмоциональный удар».

Артист добавил, что у Кары было хорошее чувство юмора и он любил шутить. Акопян вспомнил случай, когда режиссер забавно представил его на одной из премьер.

«Он тогда заявил: «Акопян играл мерзавца в «Ворах в законе», который отпиливает себе руку. В «Мастере и Маргарите» мы пошли дальше — по сюжету отрываем ему голову. Очень надеюсь, что Амаяк в дальнейшем не будет отказываться от ролей, нам есть что ему оторвать, отпилить, отрезать», — рассказал иллюзионист.

Также Акопян отметил, что Кара предлагал ему роли во всех своих фильмах, но ему приходилось отказываться из-за занятости. Одним из проектов, в котором мог поучаствовать Акопян, был фильм «Приз — полет в космос» — его планировалось снимать в открытом космосе. По словам артиста, в ходе подготовки к съемкам он предложил постановщику идею — и та ему так понравилась, что он собирался включить ее в сценарий:

«Прилетаем на космическую станцию с американцами, выходим в открытый космос, и я предлагаю им поиграть в карты со мной на раздевание — прямо там».

Юрия Кары не стало 16 июля, ему было 70 лет. В числе его самых известных работ — ленты «Завтра была война», «Воры в законе», «Мастер и Маргарита».

Ранее стало известно, где будет похоронен режиссер Юрий Кара.