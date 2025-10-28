На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мите Фомину понадобится операция после размозжения конечности

У певца Мити Фомина развилась серьезная патология конечности
Пресс-служба Мити Фомина

Певцу Мите Фомину понадобится сложная операция после размозжения конечности на реалити-шоу. Об этом сообщил «Пятый канал».

«Палец у меня стал потихонечку, видите, как бы скурливаться. И вот у меня, я прошу обратить внимание на мизинец нормальный, это мизинец у меня уже с контрактурой, которая здесь», — рассказал артист.

В 2023 году Фомин случайно травмировался на съемках реалити-шоу — получил удар, когда находится в брезентовых монтажных перчатках.

Сняв перчатку, он увидел размозженный палец, перелом мизинца оказался оскольчатым. Перелом был открытым, в рану попала инфекция и после неправильного заживления у артиста начало стягиваться сухожилие в кисти. Сейчас ему трудно удерживать вещи в руках и играть на фортепиано.

Теперь Фомину грозит риск развития остеомиелита — воспаления кости. Чтобы избежать этого, ему необходимо сделать операцию, которую, надеется артист, удастся провести по обычному полису.

Накануне певец Лев Лещенко ограничил выступления до двух в месяц из-за здоровья.

Ранее Лера Кудрявцева возмутилась сообщениям о своей кончине.

