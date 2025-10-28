На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Только в Москве и под фонограмму»: Лещенко сократил выступления из-за проблем со здоровьем

Mash: певец Лев Лещенко ограничил выступления до двух в месяц из-за здоровья
Из личного архива Льва Лещенко

Народный артист России Лев Лещенко принял решение значительно ограничить свою творческую деятельность. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации Telegram-канала Mash, 83-летний певец отказался от проведения масштабных сольных концертов и сократил количество частных выступлений до двух в месяц. Журналисты отмечают, что эту информацию им якобы подтвердил сам артист.

Также появилась информация, что теперь певец выступает исключительно под фонограмму, ограничивая свое выступление 40 минутами — около 10 песен. Причиной стали проблемы с дыханием, одышка и боли в спине, из-за которых артист не может стоять во время выступлений.

Гастрольная деятельность Лещенко тоже претерпела изменения: он больше не выезжает за пределы Москвы, заботясь о своем здоровье. Условия выступлений артиста остаются скромными: в райдере указаны только вода, чай, кофе и бутерброды. Гонорар за выступление составляет 2,5 млн рублей, при этом артист не требует дополнительного обеспечения безопасности или дорогих автомобилей.

«Со слов близких Лещенко, он выходит на сцену уже не ради денег — просто не может не выступать. Но приходится дозировать овации: если петь чаще, голос ухудшится», — отмечает в конце поста Mash.

