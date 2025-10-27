Скончался «самый красивый мальчик ХХ века» актер Бьерн Андерсен

Известный шведский актер и музыкант Бьерн Андерсен скончался в возрасте 70 лет. Об этом сообщает издание Dagens Nyheter.

Причина смерти Андерсена не уточняется.

Актер стал всемирно известен после съемок в итальянской картине «Смерть в Венеции». Режиссер фильма Лукино Висконти назвал его «самым красивым мальчиком XX века». В 2021 году Андерсен стал центральным персонажем одноименной документальной ленты режиссера Кристиана Петри. Именно он заявил о смерти актера.

25 октября стало известно, что актер театра, кино и дубляжа, заслуженный артист России Алексей Золотницкий умер в возрасте 79 лет.

21 октября сообщалось, что российский актер Иван Безбородов, известный ролями в театре, кино и на телевидении, умер в возрасте 39 лет. Он снялся в ряде известных проектов, включая «Начать сначала. Марта», «Право на помилование», «Морские дьяволы 3», «Дед», «Ярость», «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей».

Ранее в Турции умер актер сериала «Великолепный век».