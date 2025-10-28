«Я охренела!»: Меньшова обвинила в цинизме создателей сериала «Москва слезам не верит»

Телеведущая, актриса и блогер Юлия Меньшова обвинила в цинизме создателей сериала «Москва слезам не верит» в выпуске шоу «50 вопросов».

По словам Меньшовой, сначала она узнала о проекте из кулуаров, а затем с ней напрямую связались режиссер Жора Крыжовников и его продюсер. Хотя актриса высоко оценила талант Крыжовникова и изначально поддержала саму идею переосмысления сюжета, она категорически отвергла возможность использования названия «Москва слезам не верит» для нового проекта.

«Я тот наследник, который стоит на страже чести, достоинства и памяти своего отца, а не зарабатывает на нем. Название «Москва слезам не верит» принадлежит фильму отца и никому другому», — подчеркнула Меньшова.

Позднее, рассказала артистка, к переговорам подключился Федор Бондарчук, но и ему не удалось изменить позицию наследницы. Потом представители дистрибьютора попытались объяснить Меньшовой, что использование знакового названия — это вопрос коммерции, а один из бизнес-представителей даже отметил: если их конфликт перейдет в публичное поле, то «черный пиар — тоже пиар».

Кроме того, создатели сериала обосновали решение оставить первоначальное название тем, что проект снят по сценарию Валентина Черных — без диалогов, добавленных Меньшовым, а фраза «Москва слезам не верит» является поговоркой и не имеет конкретного авторства.

«Я охренела! Это правда — поговорка. У нее нет авторства. Но какой цинизм!» — возмутилась Меньшова.

Ранее СМИ сообщили, что на Филиппа Киркорова подали в суд.