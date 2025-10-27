Ветеран Афганистана снова подал иск к Пугачевой

Ветеран Афгана Александр Трещев снова пытается добиться рассмотрения своего иска к певице Алле Пугачевой. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на судебные данные.

«В суде зарегистрирован иск Трещева к Пугачевой», — говорится в них.

Уточняется, что ветеран подал иск в Пресненский суд Москвы, который уже отказался рассматривать его предыдущее заявление.

16 октября сообщалось, что Тверской суд Москвы в очередной раз вернул без рассмотрения Трещева к певице.

До этого адвокат направил аналогичные заявления в Тверской и Савеловский суды Москвы, а также в Одинцовский суд Подмосковья. Первый суд вернул претензию заявителю, второй оставил ее без движения, а третий суд зарегистрировал иск.

В исках Трещева говорится, что Пугачева дала интервью на YouTube-канале «Скажи Гордеевой», в котором опорочила президента России, армию и правоохранительные органы РФ, а также оскорбила российский народ, положительно высказавшись о лидере чеченских сепаратистов Джохаре Дудаеве.

